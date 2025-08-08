サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。日本は6日(水)に行われたグループステージ初戦で、シリアを相手に、99対68で勝利しました。次戦は、8月8日(金)のイラン戦。現地で解説を務める田臥勇太選手に、イランチームの特長、勝利への鍵を聞きました。――次のイラン戦では、どんな活躍を日本選手に期待する？今日のシリア戦での反省点としては、やっぱりちょっと出だしが良くなかったっていう部分と、ちょっとター