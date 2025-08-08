俳優藤本洸大（19）簡秀吉（22）が、ABCテレビ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日スタート、土曜深夜）にダブル主演することが7日、分かった。人気小説が原作で、平凡な男子が、イケメンに執着されてしまう青春ボーイズラブ。連ドラ初主演の藤本は「『えっ、僕が主演ですか！？』。今でも何度もそう思ってしまうほど、まだ実感が湧いていません。ただ、このような貴重な機会をいただけたことに心から感謝し、