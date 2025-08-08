真夏のマウンドでギアが上がってきている大谷(C)Getty Images世界的な注目を集めた復帰マウンドから早くも8登板。「投手」としての大谷翔平は、格の違いをまざまざと球界に知らしめている。現地時間8月6日に本拠地で行われたカージナルス戦は、その違いを明確に見せつけた。「1番・投手兼DH」で先発登板を果たした大谷は、今季最長となる4回（54球）を投げ、被安打2、1失点、与四死球0、8奪三振と好投した。【動画】まるで火炎