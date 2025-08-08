運動不足や食生活の乱れから、血糖値が高めの人が増えている。糖尿病の怖い点は、症状が悪化するまでほとんど自覚症状がないことだ。糖尿病を遠ざけるため、血糖値を上げない日常生活のコツを専門医・玉谷実智夫医師が解説する。※本稿は、中央公論新社 編『名医に聞く健康法』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。糖尿病は悪化するまで自覚症状がない血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度を示す値で、食事