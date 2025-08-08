「素数シリーズ三部作」（『 素数が奏でる物語 』『 素数はめぐる 』『 有限の中の無限』）でブルーバックスを代表する人気著者コンビ・西来路文朗さんと清水健一さん。最新刊『 ガウスの黄金定理』も大好評のお二人が、美しく奥深い「数の世界」を案内してくださいます！ 今回は、今日8月8日にちなんで、「8」にまつわるお話です。 「正八面体」から始まる多面体のふしぎな性質を探っていきます！プラトンの多面体定理今日8月8日