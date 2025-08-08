今日8日、鹿児島県霧島市には「大雨特別警報」が発表されています。ただちに命を守る最善の行動をとってください。中国地方から北海道も大気の状態が非常に不安定で、所々で雨や雷雨となるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。鹿児島県ではこれまでに経験したことのないような大雨今日8日は、活動が活発な前線が九州から本州の南岸沿いに停滞しています。九州南部では、雷を伴い猛烈な雨が降り、今日8日明け方までの24時間