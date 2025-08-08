トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、交流サイト（SNS）で、不法移民を国勢調査の対象外とするよう命じたと表明した。国勢調査のデータは連邦下院の議席数や大統領選の選挙人を各州に配分するために使われる。野党民主党の地盤は移民が多く、与党共和党を有利にする狙いがあるとみられる。米メディアは実現の法的なハードルは高いと指摘した。トランプ氏は第1次政権時の2020年にも同