セリエAのパルマに所属するGK鈴木彩艶が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』にゲスト出演。イタリア１年目の昨シーズンや日本代表について語った。その中で、「シュートが上手い選手は？」と質問を受けた日本代表の守護神は、海外の選手ではなく、日本代表のチームメイトである上田綺世を挙げた。「（自身が）海外でプレーしていますけど、（外国人選手を含めてもシュートの）パワーとスピードはレベル