ワニ生息地に設置された移民収容施設「アリゲーター・アルカトラズ」＝7月24日、米フロリダ州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州の連邦地裁は7日、州内のワニ生息地に設置された移民収容施設での新たな建設工事を2週間、差し止める決定を下した。周囲の環境に悪影響を与えるとする主張を検討するため。米メディアが伝えた。移民を収容し、施設を運用することは認めた。この施設はかつて「脱獄不可能」な