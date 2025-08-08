ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）＝前３Ａタコマ＝の１軍昇格が見送られることが７日、濃厚となった。次回も２軍戦で登板する見通しで、１１日からのイースタン・日本ハム２連戦（横須賀）での登板が有力だ。移籍後３度目の登板となった６日の同・巨人戦（横須賀）では予定されていた５回まで持たず、３回１／３を３安打５失点、７四死球と大乱調だった。最速は１５６キロを計測したが「ゲームに入ってタイミングが合わなかっ