Ｊ１清水エスパルスは７日、０―３で完敗した天皇杯・広島戦から一夜明けて広島から帰静。三保で軽めに調整し、同カードとなる１０日のリーグ戦に備えた。故障で長期離脱し、天皇杯で約４か月ぶりに復帰したＭＦ宮本航汰（２９）は「このままでは終われない。最後まで応援してくれたサポーターのためにも週末は勝って喜び合いたい」と気合十分。「広島は奪った後が速い。そこに対する守備は改善しないと」と課題を修正してリベン