第1回【議論が白熱する「自民党分裂」は現実となるか？もはや“机上の空論”ではなく「政界再編につながる重要な政治課題」と識者】からの続き──。政局の“台風の目”になるかもしれない自民党分裂論は、意外なことに選挙制度と密接な関係があるという。戦後の日本では衆院選と参院選の一部で長く中選挙区制が採用されてきた。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】いつになくサマになってる……石破首相の「超高級オーダ