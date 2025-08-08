自民党は分裂すべきだ──。XなどのSNSを中心にネット上では最近、このような投稿が増えている。石破茂首相は7月23日、自民党本部4階の総裁室で3人の首相経験者、麻生太郎氏、岸田文雄氏、菅義偉氏と向かいあった。ここで注目したいのは菅氏が「党の分裂は避けないといけない」と石破首相に忠告したことだ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】いつになくサマになってる……石破首相の「超高級オーダースーツ」姿“ヨレヨ