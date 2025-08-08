南国交通によりますと、空港連絡バスの鹿児島市内ー鹿児島空港線は、始発からう回運行の臨時ダイヤで大幅な遅れが予想されるということです。詳しくはホームページなどで確認してほしいと呼びかけています。 ・ ・ ・