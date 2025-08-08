事前の期待感の反動か、「ジャングリア沖縄」をめぐっては開業2週間で様々な不満の声が伝えられている。消費経済アナリストの渡辺広明氏はオープン直後に計66,290円をかけて訪問。はたして「行く価値がある」のか、それとも「まだ待った方がいい」のか――リアルな体験をレポートする。（前後編の前編）＊＊＊【写真】「なんで大金はたいてこんなことを…」ジャングリア沖縄、著者の恐怖体験アトラクションほかオープン5