米ドル紙幣【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比22銭円高ドル安の1ドル＝147円08〜18銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1662〜72ドル、171円57〜67銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測を背景に、今後の日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りがやや優勢となった。