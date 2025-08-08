〈「女のケツばっか追ってるからだ」「あいつは頭がおかしい」と言われ…発達障害男性（39）が職場で直面した“生きづらさ”〉から続く「かつての自分みたいな、派手なお金の使い方をやめたい人をサポートしたい」【写真ギャラリー】ADHDと向き合い、多額の借金を完済して「お金の専門家」に…岩切さんの「劇的半生」を写真で振り返るADHD（注意欠如・多動症）の特性もあり、過去にお金遣いの荒さが災いして多額の借金を背負った