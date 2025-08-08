サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会準々決勝の組み合わせが、7日に決定しました。準々決勝にはJ1から7クラブ、J3から1クラブが進出しています。前回大会優勝、J1王者でもあるヴィッセル神戸は、今大会唯一J1以外で勝ち上がってきたJ3のSC相模原と対戦。鹿島アントラーズ−FC町田ゼルビア、FC東京−浦和レッズのカードも決定。サンフレッチェ広島は、13日に行われる東京ヴェルディと名古屋グランパスの勝者と対戦し