「車を弄って何になる？」と考えるまでもなく、まるで本能のように車を改造する者たちがいる。何を犠牲にしてでも「オリジナル」を求めてやまない、カスタムカーオーナーたちの素顔とは？【写真】 「運転席を見せる瞬間はちょっとした快感」 「湘南のLS乗りといえば俺」と語る男性の レクサスLS430がコチラ今回は、レクサスのLS430に乗る「伝説のLSせとみん」さんをご紹介。普段の足もこのLS。左ハンドルは案外運転しやすいのだ