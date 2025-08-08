〈「運転席を見せる瞬間はちょっとした快感」「湘南のLS乗りといえば俺」…旧型レクサスを徹底カスタムする25歳男性から滲み出る“地元”“クルマ”“ヴィトン”への愛着〉から続く「車を弄って何になる？」と考えるまでもなく、まるで本能のように車を改造する者たちがいる。何を犠牲にしてでも「オリジナル」を求めてやまない、カスタムカーオーナーたちの素顔とは？【写真】 息子が車に目覚めてホッとする父がカスタムし続ける