「伝説のすた丼屋」の人気メニューを引っ提げ、スピンオフしたラーメン店「伝説の肉そば屋」。その実態とは？（筆者撮影）【写真】すた丼ファンにはたまらない？「秘伝のニンニク醤油 肉そば」（税込913円）はこんな感じ丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークスが2025年5月8日に新業態「伝説の肉そば屋」を東京都千代田区の御茶ノ水にオープンした。外食チェーンが手がけるラーメンが次々