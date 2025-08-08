敗戦の1年前、1944年8月に起きた戦時下最大の学童死亡事件「対馬丸事件」。その真相に迫るドキュメンタリー映画『満天の星』が公開中だ。共同監督として初のメガホンを取ったのは、プロデューサー・葦澤恒と、俳優・寿大聡。なぜ、「対馬丸」の映画化に挑んだのか。ふたりの監督に、その動機と想いを聞いた。【写真】この記事の写真を見る（7枚）対馬丸からボートで逃げる人たち©2024映画「満天の星」製作委員会◆◆◆犠