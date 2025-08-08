¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤òÌ³¤á¤ë¶áÆ£¾¡Ìé¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë·ÑÅÄ¥Õ¥¸¥³¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëËÜºî¤Ï¡¢1900Ç¯