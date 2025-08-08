女優の波瑠が4日、東京・丸の内の商業施設「KITTE」で開催された「KITTE座 提灯初踊り」のイベントに浴衣姿で登場。7日には自身のインスタグラムにも写真を投稿し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【写真】波瑠、紫外線対策で“完全防備”「あやしい人に」「出会ってもわかんない」波瑠は「KITTE座 提灯初踊りのイベントで今年初めての浴衣を着ましたみんなの夏の思い出はどんなですか？」とコメントを添えて、白地の