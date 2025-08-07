ぽっこりお腹が気になり始めたら、代謝を底上げして“痩せ体質”に導くエクササイズを習慣にするのがおすすめ。そこで今回は、寝たままできるピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】を紹介します。背骨まわりの柔軟性を高め、インナーマッスルを刺激して代謝アップを促進。続けるほどに、お腹周りがすっきりしてくる感覚を実感できるはずです。🌼反り腰＆骨盤のゆがみが原因?!ぽっこりお腹から脂肪を落とす