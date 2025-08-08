木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第5話が7日に放送。カヲル（ラウール）が愛実（木村）に伝えた「大っ嫌い」という言葉に反響が集まっている。【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第5話場面カット愛実に「終わりにしたい」と告げて去っていくカヲルを、愛実は「まだあなたに何も教えられてない」と呼び止める。カヲルは「先生は俺のことが好