甘えるのは女性の特権と思っている男性でも、時には女性にかまってほしい瞬間があります。そんなときには口にせずとも「僕にかまって」と密かにサインを出しているはず。そこで今回は、そんな男性の「かまちょサイン」を紹介します。｜ちょっぴりボディタッチが多めになる男性からのボディタッチが多めになるときは「かまってほしい」と思っているとき。肩を組んだり、歩いているときにちょっかいを出してきたなら、そのサインでし