上山浩征が手掛けるファッションブランド「セモー（semoh）」を運営するビューローウエヤマが、新規市場創出を専門としたコンサルティングおよび投資会社のPublic Shaper Networksと戦略的業務提携を締結した。 【画像をもっと見る】 セモーは、2012年春夏シーズンにスタート。生地や衣服、フランスアンティークにまつわる職種を経たデザイナー上山浩征の審美眼を反映したカジュアルウェアを展開している。ビューローウエヤ