叡明―津田学園高校野球の第107回全国選手権大会は7日、甲子園球場で1回戦が行われ、初出場の叡明（埼玉）は延長タイブレークの末に津田学園（三重）に4-5で敗れた。3回からマウンドに上がった田口遼平（3年）は、12回に痛恨のサヨナラ悪送球。それでも、125球と奮闘した背番号6に、ネットのファンからは労いの声が相次いだ。タイブレークの延長12回。無死一、二塁で津田学園・伊藤璃空のバントが三塁前に転がる。マウンドを駆