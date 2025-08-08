ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比224.48ドル安の4万3968.64ドルで取引を終えた。朝方発表された米雇用関連指標が振るわず、米景気の先行きに対する懸念から売り注文が優勢となった。米労働省が7日発表した2日までの週の新規失業保険申請件数は前週から7千件増の22万6千件と、市場予想の22万1千件を上回った。労働市場の悪化が意識され、投資家が警戒