全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。アーチェリー女子個人では足立新田の大井梨世選手（２年）が優勝。「やっとつかんだ初出場のチャンスを逃さず、絶対に優勝するという決意で頑張ってきた。練習や学校生活を支えてくれた周囲の人々に恩返しができた」と喜びを語った。