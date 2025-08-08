大相撲の夏巡業が７日、茨城・古河市で行われ、横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝が合流した。左足親指のけがで名古屋場所は途中休場。脱臼骨折と診断され、当初は患部に５日間ほどギプスをつけて安静にしていたが、今月４日に医師から巡業参加の許可が出たという。左足には足袋を履き、朝稽古で幕内・草野に胸を出すなど汗を流し「完全に治ったわけではないが、なまっている体を動かさなきゃダメ。日に日に良くなればいい」と語った