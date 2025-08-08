◆卓球世界ツアー ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）開幕し、男女１回戦が行われた。５月の世界卓球個人戦男子ダブルス金メダルで、シングルス世界ランク２８位・戸上隼輔（２３）＝井村屋グループ＝は、同３８位のＴ・ポレ（フランス）に３―０で完勝し、日本勢一番乗りで２回戦に進んだ。プロレス好きの「炎のファイター」は、改修前に故・アントニオ猪木さんが死闘を繰り広げた横浜ＢＵＮＴＡＩ