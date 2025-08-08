6月9日、それまで師匠であった元横綱旭富士の定年退職により、伊勢ヶ濱部屋を継承した元横綱照ノ富士（33）。角界一の大所帯を率いることになった新生・伊勢ヶ濱親方が、「文藝春秋」9月号で自身の相撲人生と師匠としての意気込みを語った。【画像】宮城野親方（元横綱旭富士）から部屋を受け継いだ元横綱・照ノ富士「名門の伊勢ヶ濱部屋を継承し、プレッシャーはないかと訊かれますが、稽古指導の面では現役時代からずっと若い