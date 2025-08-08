スポーツブランド「アシックス」会長の廣田康人氏が、開催中の大阪・関西万博にボランティアの一人として参加していた。廣田氏は「文藝春秋」9月号で、そのボランティア経験を通して経営者として得た気付きと学びについて語っている。【画像】万博ボランティアのユニフォームを着用して取材を受けるASICSの廣田康人会長「5日間の参加が必須だったので、ゴールデンウィークを利用しつつ、平日も3日間休暇をもらって行ってきました