機械メーカー「大川原化工機」のえん罪事件で、警視庁は検証報告書を公表し、警視総監が謝罪しました。一方、会社側は7日夕方の会見で、「事実レベルの検証が物足りない」と批判しました。◇大川原化工機大川原正明社長「あまりにも簡単に逮捕に踏み切ることに対して、どうしても突っ込んでなかった」大川原化工機島田順司元役員「事実解明が不十分だなと。誰が実際にどうしたのか、ほとんど解明されていない」えん罪