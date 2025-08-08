◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦聖隷クリストファー―明秀学園日立（９日・甲子園）初出場する聖隷クリストファー（静岡）は、第５日（９日）に明秀学園日立（茨城）と初戦を迎える。２２年のセンバツ落選や昨夏の県準優勝を経て、ようやくつかんだ春夏通じて初の甲子園。創部４１年目での初勝利を目指し、県大会でチームトップの打率４割４分４厘を記録した谷口理一（りいち）三塁手（３年）が、相手エー