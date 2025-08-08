プロ野球セ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。中日は1-1の2回にチェイビス選手の2号ソロで勝ち越すと、3回にはボスラー選手のタイムリーなどで3点を追加。投げてはドラフト1位ルーキーの金丸夢斗投手が8回3失点の力投で、今季10試合目で待望の初勝利です。敗れた阪神は4年目の中川勇斗選手のプロ初アーチや佐藤輝明選手の29号が飛び出しますが、ドラフト1位ルーキーの伊原陵人投手が試合を作れませんでした。ヤクルトは2-