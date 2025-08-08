建設産業の魅力を知ってもらおうと福岡県が7日、日本初の「PRプロデューサー」を任命しました。県から、日本初の「建設産業PRプロデューサー」に任命されたのは、土木学者でタレントの「デミー博士」こと出水亨（でみず・あきら）さんです。出水さんは福岡県上毛町の出身で、主にSNSで建設業界の様々な情報を届ける活動を続けています。建設業はインフラ整備など地域の重要な役割を担います。一方で