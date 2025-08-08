ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領との首脳会談の開催地についてUAE（アラブ首長国連邦）が候補の一つとする見方を示しました。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は7日、「首脳会談の開催地はすでに準備が進められている」との見解を示しました。プーチン氏はその後行われたUAEのムハンマド大統領との会談の後、記者団に対して「UAEも候補地だ」と述べました。ロシア側は来週にも会談が行われるとしており、実現す