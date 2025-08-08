〈見知らぬ女性をナイフで…「目の前に人がいたんで、バァーってやった」17歳の少年が“オノマトペでしか罪を説明できない”深刻なワケ〉から続く少年犯罪から虐待家庭、不登校、引きこもりまで、現代の子供たちが直面する様々な問題を取材してきた石井光太氏による、教育問題の最深部に迫った『ルポ 誰が国語力を殺すのか』（文春文庫）の一部を抜粋して紹介。いま、子供たちの〈言葉と思考力〉に何が起こっているのか。ここで