イラストレーターの綾永さんの漫画「世の中変な奴が多すぎる」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。母と娘の2人で、人が少ない公園に遊びに行ったときのこと。見知らぬおじさんに、「今いくつ？」と娘の年齢を聞かれ…という内容で、読者からは「気持ち悪い！」「何事もなくてよかった」「悪気はないのかもですが、デリカシーがなさすぎますね」などの声が上がっています。人通り少ない場所は避