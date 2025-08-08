これは筆者自身の体験です。貯金が大好きな夫と節約一辺倒の生活をしていた私。しかし子どもが生まれ、「今この瞬間を大切にしたい」と思うように。夫との対話を通じて、“お金の使い方”に対する考え方が大きく変わった出来事です。 「全部、貯金！」が口ぐせの夫 私の夫はとにかく“貯金命”の人。ボーナスが出ても、臨時収入があっても、「全部、貯金！」が口ぐせでした。旅行や外食、記念日のプレゼントも「それは浪