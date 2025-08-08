日本維新の会が7日、党代表選実施の是非を問う特別党員によるオンライン投票の結果を公表。賛成93票、反対521票で、代表選を実施しないことが決まった。代表選が実施された場合、自身への不信任として不出馬を明言していた吉村洋文代表（50、大阪府知事）が「信任」された。 【写真】発掘！吉村洋文氏18歳時のイケメン姿 代表続投が決まった吉村氏は「再任となりました。非常に重く受け止めています。今厳しい状況にあります