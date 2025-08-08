2024年末、94歳で亡くなったスズキの鈴木修元相談役。40年以上にわたってカリスマ経営者であり続けたが、現在のスズキにつながる企業のあり方は、社長就任からの4年間で築かれたものだった――。※本稿は、永井隆『軽自動車を作った男知られざる評伝鈴木修』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。左写真＝プレジデントオンライン編集部撮影、右写真＝著者提供左写真：初代アルトは商用車ベースで売り出された右写