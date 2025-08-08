札幌・厚別警察署は7日、傷害の疑いでミャンマー国籍の技能実習生の女（28）を逮捕しました。女は5日午後9時ごろから午後9時半ごろまでの間、札幌市厚別区厚別2条1丁目にある駐車場内で、ミャンマー国籍の男性（22）の肩を包丁で切り付けたり、髪を引っ張るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。男性は全治2週間のけがを負いました。警察によると2人は交際関係で、男性が知人宅を訪問した際に女もその場に現れ、駐