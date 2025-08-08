8月20日（水）にイギリスのヨーク競馬場で行われるインターナショナルステークス（G1）に出走を予定しているダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）の近況が発表された。【海外競馬】ダノンデサイル、英インターナショナルS出走へ…JRAが馬券発売決定ダービー馬が参戦ダノンデサイルは、8月5日に成田国際空港を出発。仁川空港を経由し、翌6日20時35分にニューマーケットに到着した。輸送について安田翔伍調教師は「当初の予定