ホッカイドウ競馬は、8月14日（木）に行われる北海道スプリントカップ（Jpn3）の出走予定馬について下記の通り発表した。●第29回北海道スプリントカップ（Jpn3）施行日：8月14日（木）施行場：門別競馬場距離：1200m出走資格：サラブレッド系 3歳1着賞金：2400万円【中山6R】昨年BCジュベナイル参戦のエコロアゼルが快勝中央vs地方●JRA所属馬エコロアゼル（牡3・栗東・森秀行）団野大成マテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川