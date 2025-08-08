突然ですが、「KIX」が何の略か知っていますか？実は日本の有名な空港なんです…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「関西国際空港」でした！関西国際空港は、大阪湾の沖合に浮かぶ世界初の完全人工島空港です。「関空」とも呼ばれていますね！「KIX」は関西国際空港の国際空港コードなんです。預け荷物のシールなど、確認してみてください！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？