チャットGPTのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米新興企業オープンAIは7日、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」に搭載する新たな基盤モデル「GPT5」を発表した。質問の難易度に応じて即答と熟考を自動で使い分けて最適な回答を導き出すことを一つのモデルで対応できるようにした。一定の制限内で無料でも利用できるようにする。GPT5では回答の正確性や自然さが改善。ソフト開発や文章作成の精度が向上し、